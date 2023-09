Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: chute record des prix producteurs en août information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 10:28









(CercleFinance.com) - Les prix à la production des produits industriels en Allemagne se sont montrés inférieurs de 12,6% en août 2023 à ceux du même mois en 2022 (après -6% en juillet), soit leur plus forte baisse en rythme annuel depuis le début de la collecte des données en 1949.



L'office fédérale de statistiques, qui publie ces chiffres, précise que cette évolution est principalement imputable à un effet de base causé par le niveau très élevé des prix de l'année précédente, en raison de la guerre en Ukraine.



La principale raison de la baisse des prix à la production d'une année sur l'autre a été celle des prix de l'énergie, mais aussi celle des biens intermédiaires. Les hausses de prix des biens de consommation et des biens d'équipement ont continué de ralentir.





