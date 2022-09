Allemagne: chute plus lourde que prévu de l'indice Ifo information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 10:46

(CercleFinance.com) - Le sentiment des entreprises allemandes s'est dégradé plus fortement que prévu en septembre, une détérioration qui ne laisse plus guère de doutes sur la réalité d'une récession dans le pays cet hiver.



L'indice du climat des affaires de l'institut munichois Ifo, publié lundi à partir des réponses d'un échantillon de quelque 9.000 entreprises, est ressorti à 84,3 points ce mois-ci, contre 88,6 en août, soit son plus bas niveau en près de deux ans et demi.



A titre de comparaison, les analystes l'attendaient plutôt autour de 87.



Dans son communiqué, l'Ifo évoque un pessimisme grandissant pour les mois qui viennent et n'épargnent plus aucun secteur de l'économie.



Si son indice mesurant les conditions actuelles est passé de 97,5 à 94, celui des anticipations a décroché à 75,2, contre 80,5 le mois dernier.



'L'économie allemande est en train de glisser dans la récession', prévient l'Ifo, un avis partagé par les analystes de Commerzbank.



'Le choc des prix de l'énergie provoque un effondrement du pouvoir d'achat des consommateurs et rend la production de nombreuses entreprises non rentable', s'alarment les équipes de la banque germanique.



'L'Allemagne va être confrontée à un hiver économiquement difficile', prévient l'établissement.