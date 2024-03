Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: chute des commandes industrielles en janvier information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Les commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont chuté de 11,3% en janvier 2024 par rapport au mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Cette chute a été précédée d'un bond de 12% en décembre 2023. La comparaison moins volatile d'un trimestre sur l'autre a montré une augmentation de 2,3% sur la période novembre 2023-janvier 2024 par rapport aux trois mois précédents.



Au mois de janvier, les commandes étrangères ont baissé de 11,4%, un plongeon de 25,7% de celles de la zone euro n'ayant pas été compensée par une hausse de 1,6% de celles des pays tiers, tandis que les commandes intérieures ont reculé de 11,2%.





