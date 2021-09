Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : chute de l'indice ZEW en septembre information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 11:19









(CercleFinance.com) - Le sentiment des investisseurs allemands s'est encore nettement dégradé au mois de septembre en raison des problèmes de pénurie qui frappent le secteur industriel, montre une enquête publiée mardi par l'institut de recherche économique ZEW. L'indice ZEW a chuté à 26,5 ce mois-ci, contre 40,4 en août, soit bien plus que la baisse à 30,5 qu'anticipaient en moyenne les économistes. 'La pénurie mondiale de semi-conducteurs qui affecte l'automobile et le manque de matériaux dans la construction ont entrainé une révision à la baisse significative des prévisions de résultats pour ces deux secteurs', explique l'institut de Leibniz dans un communiqué. Le sous-indice des conditions actuelles s'est en revanche amélioré, passant à 31,9 en septembre contre 29,3 en août, un chiffre toutefois inférieur aux 33,5 attendus par les économistes.

