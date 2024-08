Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: chute de l'indice ZEW en août information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Traduisant une nette détérioration des perspectives économiques du pays, l'indicateur ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne s'est de nouveau contracté ce mois-ci, après avoir accusé en juillet sa première baisse en un an.



L'indice -calculé après une enquête mensuelle auprès de jusqu'à 300 experts des marchés financiers- s'est établi en effet à 19,2 pour août, en chute donc par rapport à 41,8 le mois précédent, et a ainsi retrouvé son plus bas niveau depuis janvier dernier (15,2).



'Les attentes sont probablement toujours affectées par une forte incertitude due à une politique monétaire ambiguë, des données d'activité américaines décevantes et la crainte d'une escalade du conflit au Moyen-Orient', avance le président de ZEW, Achim Wambach.



L'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne a également diminué, puisque l'indicateur correspondant a baissé de 8,4 points d'un mois sur l'autre pour atteindre une nouvelle valeur de -77,3 en août.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.