Allemagne : chute de 7,7% des commandes à l'industrie

(CercleFinance.com) - Les commandes à l'industrie allemande ont diminué plus fortement que prévu en août en raison de la faiblesse de la demande automobile, montrent des statistiques provisoires publiées mercredi. D'après Destatis, l'office national de la statistique, les commandes à l'industrie ont baissé de 7,7% sur un mois après les fortes hausses des mois précédents (+4,9% en juillet et +4,6% en juin). Les économistes prévoyaient un repli plus limité, de l'ordre de 2% à 3%. 'En y regardant de près, le repli s'explique largement par la baisse significative des commandes de voitures et d'équipements automobiles', expliquent ce matin les analystes de Commerzbank. 'Celles-ci ont chuté de 12% en rythme mensuel, en particulier du fait d'une demande qui s'est fortement affaiblie en dehors de la zone euro (-18.5%)', poursuivent-ils. Selon Commerzbank, les difficultés traversées actuellement par l'industrie manufacturière allemande risquent bien de peser sur l'ensemble de l'économie du pays.

