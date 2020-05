Allemagne : chute de 2,2% du PIB au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Selon une estimation corrigée de prix et de variations saisonnières et calendaires de Destatis, le PIB de l'Allemagne a chuté de 2,2% au premier trimestre 2020, mais les économistes craignaient en moyenne une chute deux fois plus forte.

Cette contraction, la plus forte depuis la crise de 2008-2009 (-4,7% au premier trimestre 2009) et la deuxième la plus importante depuis la réunification allemande, reflète l'impact de la pandémie de coronavirus, essentiellement au mois de mars.

Dans le détail, Destatis précise que l'effet de la chute brutale de la consommation des ménages et de l'investissement en machines et équipements, a été tempéré par un effet stabilisateur des dépenses publiques et de l'investissement dans la construction.