Allemagne : chute brutale de l'indice ZEW en octobre

(CercleFinance.com) - Après une hausse en septembre, l'indice ZEW du moral des investisseurs et des analystes allemands plonge en octobre, de 21,3 points à 56,1, là où les économistes n'attendaient en moyenne qu'une contraction vers 71. 'La hausse récente du nombre de cas de Covid-19 a accru l'incertitude, comme la perspective d'une sortie du Royaume Uni de l'UE sans accord', juge le ZEW, alors que son indice des conditions actuelles progresse par contre, de 6,7 points à -59,5.

