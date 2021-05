Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : bond de 7,7% des ventes de détail en mars Cercle Finance • 03/05/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - Le volume des ventes de détail en Allemagne a augmenté de 7,7% en mars 2021 par rapport à février, selon les données de Destatis, et a 'maintenant compensé environ les deux tiers de la crise subie en décembre et janvier', d'après Commerzbank. 'Ceci est certainement dû au relâchement des restrictions, montrant une fois de plus la rapidité avec laquelle l'activité économique reprend après un assouplissement des restrictions', estime la banque allemande. 'Après un léger recul probable en avril, la tendance du commerce de détail devrait continuer de pointer à la hausse. Cela contribuera à la reprise notable de l'économie allemande au deuxième trimestre', poursuit-elle.

