Allemagne: Barclays reste pessimiste pour le PIB

(CercleFinance.com) - Revenant sur la révision en légère hausse de la croissance du PIB allemand du troisième trimestre annoncée dans la matinée (à +0,4% contre +0,3% initialement), Barclays dit 'rester pessimiste sur la croissance allemande, mais moins qu'il y a quelques mois'.



Selon le broker, la croissance du trimestre écoulé reflète surtout l'effet des réouvertures postpandémiques des économies allemande et étrangères, qui ont permis à une demande refoulée de se traduire par une consommation 'exceptionnellement forte'.



Mais voyant des 'facteurs très différents pour aujourd'hui et dans les mois à venir', Barclays anticipe une 'récession significative cet hiver', mais il se montre moins pessimiste qu'il y a quelques mois et table sur une contraction de 1,1% du PIB allemand en 2023.





