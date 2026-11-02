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Allemagne-Baisse surprise des ventes au détail en septembre
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 08:08

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Les ventes au détail en Allemagne se sont contractées de façon inattendue de 2,0% en septembre sur un mois, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4% en septembre, après une hausse de 1,2% (révisé de +1,3%) le mois précédent.

Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont également baissé de 2,3% après une baisse de 0,3% (révisé de -0,4%) en août.

(Rédigé par Augustin Turpin)

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