Allemagne-Baisse surprise des ventes au détail en septembre

Les ventes au détail en Allemagne se sont contractées de façon inattendue de 2,0% en septembre sur un mois, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4% en septembre, après une hausse de 1,2% (révisé de +1,3%) le mois précédent.

Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont également baissé de 2,3% après une baisse de 0,3% (révisé de -0,4%) en août.

(Rédigé par Augustin Turpin)