Allemagne-Baisse surprise des exportations en novembre

Les exportations allemandes ont baissé de 2,5% en novembre par rapport au mois précédent, un repli inattendu, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées vendredi.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité des exportations (0,0%), après +0,3% (révisé de +0,1%) en octobre.

Les importations ont quant à elles augmenté de 0,8% sur un mois en novembre, après -1,5% le mois précédent (révisé de -1,2%) tandis que les économistes tablaient sur +0,2%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)