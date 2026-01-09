 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne-Baisse surprise des exportations en novembre
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 08:08

Les exportations allemandes ont baissé de 2,5% en novembre par rapport au mois précédent, un repli inattendu, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées vendredi.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité des exportations (0,0%), après +0,3% (révisé de +0,1%) en octobre.

Les importations ont quant à elles augmenté de 0,8% sur un mois en novembre, après -1,5% le mois précédent (révisé de -1,2%) tandis que les économistes tablaient sur +0,2%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank