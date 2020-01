Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : baisse surprise de l'indice Ifo en janvier Cercle Finance • 27/01/2020 à 10:43









(CercleFinance.com) - L'institut Ifo fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est contracté, passant de 96,3 en décembre 2019 à 95,9 ce mois-ci, alors que le consensus espérait au contraire une progression vers 97. 'Ceci sonne comme un avertissement pour ceux qui attendent un rebond impressionnant du taux de croissance allemand', réagit Capital Economics, qui anticipe pour sa part une croissance 'toujours à un rythme très anémique au premier semestre de cette année'. Le bureau d'analyse souligne que dans le détail, la légère hausse de la composante des conditions actuelles (de 98,8 à 99,1) a été plus que contrebalancée par un déclin de la composante des attentes pour l'avenir (de 93,9 à 92,9).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.