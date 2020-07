Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : baisse sans surprise de l'indice ZEW en juillet Cercle Finance • 14/07/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Comme prévu, le moral des investisseurs et des analystes allemands mesuré par l'institut ZEW a accusé une légère baisse au mois de juillet. L'indice ZEW a fléchi à 59,3 ce mois-ci contre 63,4 en juin, là où les économistes attendaient en moyenne un repli autour de 60. La composante des conditions actuelles s'est, elle, sensiblement améliorée, passant de -83,1 en juin à -80,9 points en juillet, un chiffre néanmoins inférieur au consensus qui visait -63. 'Les perspectives de l'économie allemande sont restées largement inchangées par rapport au mois dernier', explique Achim Wambach, le président du ZEW. 'Après un deuxième trimestre très faible, les spécialistes s'attendent à voir le PIB se redresser graduellement au cours de la seconde partie de l'année et au début 2021', précise-t-il.

