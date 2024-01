Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: baisse marquée des ventes de détail en novembre information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail ont fortement baissé en Allemagne au mois de novembre, accréditant le scénario d'une récession dans le pays au second semestre de l'année 2023, selon des chiffres publiés vendredi par l'Office fédéral de la statistique.



La statistique fait ressortir un recul mensuel de 2,5% en données réelles, après un bond de 1,3% en octobre, malgré la tenue de promotions spéciales telles que le 'Black Friday' ou le 'Cyber ​​​​Monday'.



En variation annuelle, les ventes de détail affichent une baisse de 2,4% au mois de novembre, un repli que Destatis explique par des tensions inflationnistes toujours fortes.



D'après sa première estimation, les ventes au détail exprimées en données réelles (c'est-à-dire non ajustées en fonction des prix) devraient avoir chuté de 3,1% en 2023 par rapport à 2022.



Dans sa dernière enquête, l'institut GfK mettait en évidence les nombreuses inquiétudes du consommateur allemand, entre crises géopolitiques et guerres, forte hausse des prix alimentaires et perspectives de rigueur budgétaire dans le pays.





