Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: baisse marquée des prix producteurs en décembre information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 09:49









(CercleFinance.com) - Les prix à la production ont fortement baissé en décembre en Allemagne, suivant des données publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.



D'après les chiffres dévoilés par Destatis, les prix producteurs ont diminué de 8,6% en rythme annuel le mois dernier, après avoir déjà baissé de 7,9% au mois de novembre.



Ce repli s'explique principalement par le recul marqué des prix de l'énergie, qui ont chuté de 23,5% d'une année sur l'autre en décembre, essentiellement du fait du repli des prix de l'électricité.



En variation mensuelle, les prix mesurés à la sortie des usines ont fléchi de 1,2%, là encore en raison d'une forte baisse (-3,7%) des coûts énergétiques.



Hors énergie, les prix producteurs auraient augmenté de 0,3% annuellement seraient ressortis stables sur un mois.



Dans sa note d'information, Destatis souligne qu'en dépit de leur récent reflux, les prix à la production allemands demeurent à des niveaux particulièrement élevés suite à leur envolée de 2021 (+10,5%) puis de 2022 (+32,9%).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.