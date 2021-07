Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : baisse inattendue de la production industrielle Cercle Finance • 07/07/2021 à 09:33









(CercleFinance.com) - La production industrielle a diminué contre toute attente au mois de mai, accusant une baisse de 0,3% d'un mois sur l'autre, selon des statistiques dévoilées ce mercredi par l'office fédéral de la statistique. Dans un communiqué publié ce matin, Destatis explique que le repli de la production de biens d'équipement (-3,4%) a largement contribué à cette contraction, qui fait suite à une baisse de 0,3% en avril. Les économistes projetaient au contraire un rebond de l'ordre de 1% en mai. 'Ce repli est dû pour l'essentiel à un nouveau recul dans l'industrie manufacturière, où la pénurie de biens intermédiaires devient de plus en plus palpable, tout particulièrement dans le secteur automobile', analysent ce matin les économistes de Commerzbank. Mais la production a également fléchi dans le compartiment de l'énergie, où la baisse de l'activité atteint 2,1%.

