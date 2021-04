Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : baisse inattendue de l'indice ZEW en avril Cercle Finance • 13/04/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Le moral des investisseurs et analystes allemands mesuré par l'institut ZEW a accusé une baisse inattendue en avril, la première depuis novembre 2020, les mesures de restriction liées à l'apparition de la troisième vague de l'épidémie de coronavirus ayant généré quelques inquiétudes sur la santé de l'économie. L'indice ZEW a fléchi de 5,9 points ce mois-ci pour s'établir à 70,7 points, alors que les économistes attendaient en moyenne une progression autour de 79. La composante des conditions actuelles a néanmoins bondi de 12,2 points à -48,8, dépassant largement le consensus qui ressortait à -55 et revenant à son niveau de mars 2020. L'institut ZEW, basé à Mannheim, a interrogé plus de 300 analystes et investisseurs dans le cadre de son enquête, dont les réponses devaient être renvoyées avant le 9 avril.

