Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : baisse de l'indice ZEW en octobre information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 11:13









(CercleFinance.com) - Dans l'enquête actuelle d'octobre 2021, les anticipations conjoncturelles du ZEW pour l'Allemagne diminuent de 4,2 points pour atteindre un nouveau niveau de 22,3 points. Il s'agit de la cinquième baisse consécutive. ' Les perspectives économiques de l'économie allemande se sont sensiblement dégradées. La nouvelle baisse des anticipations conjoncturelles du ZEW est principalement due aux pénuries persistantes de matières premières et de précurseurs. Les experts des marchés financiers s'attendent surtout à une détérioration de la rentabilité dans les secteurs orientés vers l'exportation comme par exemple la construction automobile et la chimie/la pharmacie ', indique le président du ZEW, Achim Wambach.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.