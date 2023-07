Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Allemagne: baisse de -0,2% de la production dans l'industrie information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 08:37

(CercleFinance.com) - La production dans l'industrie en mai 2023 (réelle, provisoire) est en baisse de -0,2% par rapport au mois précédent (corrigé des variations saisonnières et calendaires) Selon les données provisoires de l'Office fédéral de la statistique (Destatis) et de +0,7% par rapport au même mois de l'année précédente (corrigé des variations calendaires).



Au mois d'Avril 2023 (en termes réels, révisé), la production était en hausse de +0,3 % par rapport au mois précédent (corrigé des variations saisonnières et calendaires) et de +1,7 % par rapport au même mois un an plus tôt (corrigé des variations calendaires)