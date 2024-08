Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: baisse de 0,1% du PIB confirmée au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 09:28









(CercleFinance.com) - Le PIB de l'Allemagne a diminué de 0,1% au deuxième trimestre 2024 par rapport au premier, selon les données en volume et CVS-CJO de Destatis, qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation initiale du 30 juillet.



Les dépenses de consommation finale ont augmenté de 0,1% (-0,2% pour les ménages, +1% pour les administrations publiques), tandis que la formation brute de capital fixe a nettement diminué (-4,1% dans les machines et le matériel, -2% dans la construction).



Aucune contribution positive n'est venue du commerce extérieur allemand : les exportations totales de biens et de services ont diminué de 0,2% par rapport au trimestre précédent, tandis que les importations ont stagné.



La performance économique au deuxième trimestre a été réalisée par environ 46,1 millions de personnes ayant un emploi dont le lieu d'affectation était en Allemagne, un nombre en augmentation de 167.000 (+0,4%) par rapport à la même période en 2023.





