Allemagne-Annegret Kramp-Karrenbauer ne sera pas candidate à la chancellerie-source

BERLIN, 10 février (Reuters) - Annegret Kramp-Karrenbauer, présidente de l'Union chrétienne démocrate (CDU), le parti d'Angela Merkel, ne sera pas candidate au poste de chancelière lors des élections fédérales prévues en 2021 en Allemagne, a-t-on appris lundi d'une source au sein de la formation conservatrice. Angela Merkel souhaite toutefois qu'Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre de la Défense, reste au sein de son gouvernement, a ajouté la source. Considérée comme la dauphine de la chancelière depuis son accession à la présidence de la CDU en décembre 2018, Annegret Kramp-Karrenbauer peine à asseoir son autorité sur le parti comme l'a illustré l'alliance nouée contre son avis par les dirigeants locaux de la CDU avec l'extrême droite pour l'élection du nouveau ministre-président du Land de Thuringe. (Andreas Rinke version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

