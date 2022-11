Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: amélioration de l'indice ZEW en novembre information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 11:35









(CercleFinance.com) - Le moral des investisseurs allemands s'est amélioré au mois de novembre, sans pour autant pointer vers des perspectives positives de croissance, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut ZEW.



L'indice ZEW est remonté à -36,7 points ce mois-ci, après -59,2 en octobre, alors que les économistes prévoyaient une amélioration plus timide, autour de -52.



Le sous-indice mesurant les conditions actuelles s'est lui aussi amélioré à -64,5 points, contre -72,2, à comparer à une prévision de -68,6.



'L'indicateur ZEW du sentiment économique est remonté en novembre', a commenté le Professeur Achim Wambach, président de l'institut de recherche économique.



'Cela s'explique surtout par les espoirs d'une retombée prochaine de l'inflation', poursuit-il.



'Malgré cela, les perspectives pour l'économie allemande demeurent clairement défavorables', a-t-il averti.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.