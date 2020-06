Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: Altmaier pour un retour à l'équilibre budgétaire sur la prochaine législature Reuters • 05/06/2020 à 08:42









BERLIN, 5 juin (Reuters) - L'Allemagne devrait revenir à l'équilibre budgétaire lors de la prochaine législature (2021-2025), a déclaré le ministre allemand de l'Economie Peter Altmaier après la présentation d'un plan de relance de 130 milliards d'euros destiné à accélérer la sortie de la première économie de l'Europe de la crise liée au coronavirus. "Il est très important que nous revenions à un budget équilibré au cours de la prochaine législature, aussi difficile que cela puisse être", a-t-il dit au magazine Focus Online dans une interview publiée vendredi. Peter Altmaier a par ailleurs dit s'attendre à des négociations difficiles sur le fonds de relance post-pandémique proposé par la Commission européenne lors de la présidence tournante allemande du Conseil de l'UE, qui débute le 1er juillet. Il a cependant ajouté que tout le monde était conscient que l'Europe même était l'enjeu de ce discussions. (Scot W. Stevenson version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

