Allemagne: 8ème mois consécutif de hausse de l'indice ZEW

(CercleFinance.com) - En hausse pour un huitième mois d'affilée, l'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne a gagné 11,8 points entre février et mars 2023 pour s'établir à 31,7 points, soit son plus haut niveau depuis 12 mois.



L'évaluation de la situation économique en Allemagne est quasiment inchangée avec une hausse de 1,2 pt mais reste à un niveau élevé, à au moins 80,5 pts.



'Plus de 80%des personnes interrogées s'attendent à ce que la BCE réduise ses taux d'intérêt au cours des six prochains mois. Cela pourrait expliquer les perspectives les plus optimistes pour le secteur allemand de la construction', aé commenté le président du ZEW, le professeur Achim Wambach, à propos des résultats de l'enquête.



L'opinion des experts des marchés financiers concernant l'évolution économique de la zone euro a également connu une augmentation considérable en mars. A 33,5 points, l'indicateur progresse de 8,5 points par rapport à février.





