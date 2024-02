Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: +8,9% de commandes industrielles en décembre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 08:58









(CercleFinance.com) - Les commandes à l'industrie allemande ont augmenté de 8,9% en décembre 2023 sur un mois après correction des variations saisonnières et calendaires, selon Destatis, après une stabilité en novembre (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,3%).



Dans l'industrie manufacturière, la forte hausse de décembre s'explique par un volume très élevé de commandes importantes dans différentes branches. En particulier, un nombre exceptionnellement élevé d'avions ont été commandés.



Sur l'ensemble de l'année 2023, les commandes industrielles ont diminué de 5,9% par rapport à 2022, les commandes de biens intermédiaires ayant enregistré une baisse plus marquée que celles de biens d'équipement.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.