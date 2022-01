Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: +3,7% de commandes industrielles en novembre information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 09:08









(CercleFinance.com) - Après une chute de 5,8% en octobre 2021 par rapport au mois précédent, les commandes à l'industrie allemande ont rebondi séquentiellement de 3,7% en novembre, d'après les données CVS-CJO et ajustées de prix de Destatis.



L'office fédéral de statistiques allemand précise que les commandes industrielles ressortent 6,6% au-dessus de celles de février 2020, le mois précédant les premières mesures pour endiguer la pandémie de coronavirus en Allemagne.



En novembre par rapport au mois précédent, les commandes industrielles en provenance d'Allemagne ont augmenté de 2,5% et celles de l'étranger se sont accrues de 8%, entrainées surtout par les pays de la zone euro (+13,1%).





