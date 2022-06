Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: -2,7% de commandes industrielles en avril information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 09:03









(CercleFinance.com) - Les commandes à l'industrie allemande ont encore reculé séquentiellement en avril, de 2,7% par rapport au mois précédent, soit leur troisième mois consécutif de baisse séquentielle, selon Commerzbank.



'Cependant, cela est d'une importance secondaire pour la production, car cela est actuellement principalement déterminé par le nombre de produits préliminaires disponibles', précise néanmoins la banque allemande.



'Il y a des signes d'un léger plus pour avril ici, mais cela ne compenserait que partiellement la baisse importante du mois précédent. L'industrie devrait donc ralentir l'économie allemande au deuxième trimestre', poursuit-elle.





