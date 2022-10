Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: -0,8% de production industrielle en août information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 09:25









(CercleFinance.com) - En août 2022 par rapport au mois précédent, la production industrielle allemande a reculé de 0,8% selon les données CVS-CJO de Destatis, après une stagnation en juillet (révisée d'une baisse de 0,3% annoncée en estimation initiale).



'La baisse plus importante que prévu en août a été principalement due à certaines composantes volatiles et suggère que la production industrielle a peut-être mieux résisté que prévu au troisième trimestre', réagit Capital Economics.



Hors énergie (-6,1%) et construction (-2,1%), la production manufacturière n'a diminué que de 0,1% en août par rapport à juillet, une contraction pour les biens intermédiaires ayant été contrebalancée par des hausses en biens de consommation et d'équipement.





