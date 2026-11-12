Aliko Scientific lance sa plateforma CYTOfast Auto

Le groupe dédié au diagnostic oncologique intégré a annoncé le lancement prochain de CYTOfast Auto, une nouvelle plateforme de cytologie en milieu liquide entièrement automatisée développée par sa filiale à 100%, Hospitex International. Le système sera dévoilé lors du salon Medica 2026 à Düsseldorf, du 16 au 19 novembre.

En associant la technologie néphélométrique intelligente (NST) exclusive d'Hospitex à une robotique de pointe, CYTOfast Auto automatise intégralement la préparation des échantillons, le chargement continu et la traçabilité. Cette montée en gamme permet au groupe d'adresser de nouveaux segments à forte capacité : les laboratoires hospitaliers à haut volume, les grands réseaux de laboratoires privés, les marchés publics de santé ainsi que les programmes de dépistage organisés.

Cette offensive commerciale s'inscrit dans un secteur porteur : évalué à 15,3 milliards de dollars en 2024, le marché mondial de la cytologie devrait atteindre 38,2 milliards de dollars d'ici 2030 (soit une croissance annuelle moyenne de 16,6% entre 2025 et 2030). Sur le marché élargi de l'histologie et de la cytologie (24,3 milliards de dollars en 2025), les consommables et réactifs concentrent environ 59,7% des revenus.

Pour Aliko Scientific, l'élargissement du parc d'équipements installés constitue un moteur stratégique destiné à renforcer la visibilité sur son chiffre d'affaires grâce aux ventes récurrentes de réactifs propriétaires, de consommables et de services associés.