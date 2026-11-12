Aliko Scientific lance le CYTOfast Auto au salon MEDICA 2026 et renforce sa présence sur les marchés du dépistage à grande échelle

• Cette initiative permet à Aliko Scientific d’étendre sa présence aux laboratoires à haut volume et aux programmes de dépistage à grande échelle, sur un marché mondial de la cytologie qui devrait atteindre 38,2 milliards de dollars d’ici 2030

• Nouvelle plateforme de cytologie en milieu liquide entièrement automatisée, combinant la technologie exclusive d’Hospitex et une robotique de pointe

• Conçue pour améliorer l’efficacité des laboratoires, rationaliser les flux de travail et garantir une préparation des échantillons standardisée et de haute qualité

• Soutient l’expansion du parc installé du Groupe et le développement de revenus récurrents issus des réactifs, des consommables et des services