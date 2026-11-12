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Aliko Scientific lance le CYTOfast Auto au salon MEDICA 2026 et renforce sa présence sur les marchés du dépistage à grande échelle
information fournie par Boursorama CP 12/11/2026 à 07:30

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• Cette initiative permet à Aliko Scientific d’étendre sa présence aux laboratoires à haut volume et aux programmes de dépistage à grande échelle, sur un marché mondial de la cytologie qui devrait atteindre 38,2 milliards de dollars d’ici 2030
• Nouvelle plateforme de cytologie en milieu liquide entièrement automatisée, combinant la technologie exclusive d’Hospitex et une robotique de pointe
• Conçue pour améliorer l’efficacité des laboratoires, rationaliser les flux de travail et garantir une préparation des échantillons standardisée et de haute qualité
• Soutient l’expansion du parc installé du Groupe et le développement de revenus récurrents issus des réactifs, des consommables et des services

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