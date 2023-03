Alienor Capital lance InvestCore 2028, un nouveau fonds obligataire daté

(AOF) - Alienor Capital lance un nouveau fonds à échéance, InvestCore 2028. Comme son prédécesseur InvestCore 2019, sa stratégie est le portage jusqu’à maturité de titres de créances d’émetteurs privés libellés en euros de toutes notations sélectionnés pour leur qualité et leur solvabilité. Il s'agit d'un fonds à échéance au 31 décembre 2028 ayant un taux de rendement actuariel annuel de 4,8% net de frais de gestion au 22 mars 2023.

Le fonds investit majoritairement dans des obligations de qualité investissement, mais également sur une poche sélective d'obligations à haut rendement. La notation moyenne du fonds est BBB-.

Les notations correspondent au système de notation Alienor Capital qui, proche de celui des agences de notations, retravaille l'aspect qualitatif souvent sous-estimé par ces dernières.

" Les agences de notation captent parfois insuffisamment certains éléments saillants pour la solidité du crédit (actionnariat en soutien, situation oligopolistique, qualité du management, récurrence des cash-flows…) et prennent en compte les améliorations et les transformations avec un certain retard ", explique le gestionnaire d'actifs.

" La transparence étant pour nous primordiale dans un tel produit, nous affichons en permanence l'entièreté de la composition du portefeuille aux investisseurs " a précisé Fabien Chehowah, le gérant du fonds.