Alice Huang, une femme d'affaires chinoise liée au directeur général de Nvidia, est passée de la finance aux puces électroniques

Alice Huang s'est forgé une carrière dans la finance chinoise avant de se lancer dans un domaine très différent: la course mondiale aux puces d'intelligence artificielle.

Également connue sous le nom de Huang Le, cette femme d'affaires chinoise a occupé des postes à responsabilité au sein d'une société d'investissement de Shanghai avant de devenir l'actionnaire majoritaire de Megaspeed International, une entreprise de cloud computing basée à Singapour, selon plus de 30 documents financiers accessibles au public, déclarations d'entreprise et documents internes examinés par Reuters.

Nvidia NVDA.O mentionne Megaspeed comme partenaire cloud officiel dans son annuaire. Megaspeed a attiré l'attention du public en octobre 2025, lorsque le New York Times a révélé que la société faisait l'objet d'une enquête américaine visant à déterminer si elle aidait des clients chinois à se procurer des puces Nvidia de pointe soumises aux contrôles à l'exportation de Washington.

Alice Huang s'est depuis retrouvée sous les feux de la rampe en raison de ses liens avec le directeur général de Nvidia, Jensen Huang. Les deux personnes ne sont pas apparentées.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que les autorités américaines avaient conclu qu'elle était un agent des services de renseignement chinois qui transmettait des informations à Pékin tout en nouant des relations étroites avec le directeur général de Nvidia.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante ces allégations, que la Chine a démenties. Reuters n'a pas pu localiser Alice Huang pour obtenir ses commentaires.

Le conseil d'administration de Nvidia a lancé une enquête indépendante suite à des informations selon lesquelles son directeur général aurait été la cible d'une opération de renseignement étrangère, mais a déclaré n'avoir aucune raison de croire que des informations relevant de la sécurité nationale ou des secrets commerciaux de l'entreprise aient été compromis.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le FBI enquêtait également sur cette affaire, mais il n'a pas fourni plus de détails.

Sans faire directement de commentaires sur Alice Huang, Jensen Huang a reconnu dimanche avoir été infidèle à son épouse, mais a affirmé qu'il s'engageait à soutenir la sécurité nationale américaine.

DE LA FINANCE À SHANGHAI AUX PUCES NVIDIA

Alice Huang, âgée d'environ 42 ans selon le magazine financier chinois Caixin, a précédemment travaillé dans le secteur bancaire et la gestion d'investissements, d'après les registres du secteur des fonds chinois et un profil répertorié dans la base de données sur les fonds privés Simuwang, qui mentionne également une carrière antérieure dans le journalisme télévisé.

Avant de rejoindre Megaspeed, elle a occupé des postes à responsabilité chez Shanghai Hexi Investment Management, une société d'investissement chinoise.

Plusieurs publications sur le compte WeChat officiel de Hexi entre 2016 et 2017, l'identifiaient comme directrice générale adjointe, directrice exécutive et membre du comité de décision d'investissement de la société, et indiquaient qu'elle avait auparavant travaillé à la banque privée de HSBC à Hong Kong et chez CITIC Securities. HSBC et CITIC n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Une carte de visite de Hexi examinée par Reuters présentait Alice Huang comme associée et directrice générale, disposant d'un bureau dans le quartier financier de Lujiazui à Shanghai. À l'adresse de l'Aurora Plaza indiquée sur la carte, Reuters a constaté que les locaux faisaient l'objet d'importants travaux de rénovation, sans aucune enseigne Hexi ni personnel présent. Les appels passés au numéro figurant sur la carte sont restés sans réponse, et l'adresse e-mail n'a pas pu recevoir de messages.

Mme Huang est devenue l'actionnaire majoritaire de Megaspeed en mars 2023, selon le groupe de recherche C4ADS, basé à Washington, qui a examiné les registres de la société. Constituée à Singapour en 2015 sous le nom de 7Road International, Megaspeed fournit des services de cloud computing et se présente, sur le site web de son entreprise, comme un partenaire commercial de Nvidia dans la région Asie-Pacifique.

Mme Huang a également occupé les fonctions d'administratrice et de directrice générale de la filiale indonésienne de Megaspeed de mars à novembre 2023, a indiqué C4ADS. Megaspeed n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Lors d'une soirée organisée par le fabricant taïwanais de serveurs Gigabyte pendant le salon technologique Computex 2024, Alice Huang et Jensen Huang étaient tous deux présents, selon une personne ayant assisté à l'événement. Une photo publiée sur LinkedIn les montrait assis l'un à côté de l'autre.

Gigabyte, qui fabrique des serveurs d'IA équipés de puces Nvidia, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

DES LIENS COMMERCIAUX SOUS LA SURVEILLANCE DES AUTORITÉS

Megaspeed fait l'objet d'une enquête des autorités américaines, qui la soupçonnent d'avoir aidé des entreprises chinoises à se procurer des puces Nvidia de pointe soumises aux restrictions à l'exportation imposées par Washington, mais aucune conclusion publique n'a établi qu'elle avait enfreint ces règles.

Les registres d'expédition du fournisseur de données commerciales ImportGenius, examinés par Reuters, montrent que la filiale indonésienne de Megaspeed a importé du matériel Nvidia entre 2024 et 2026, notamment des processeurs H100 et des composants associés, dans le cadre d'envois provenant de fournisseurs tels que Giga Computing, une filiale de Gigabyte.

Le H100 fait partie des processeurs Nvidia de pointe dont l'exportation vers la Chine est interdite, bien que ces expéditions vers l'Indonésie ne constituent pas en elles-mêmes une violation des contrôles à l'exportation américains.

Les actions de Megaspeed ont été transférées fin 2023 à la société SwiftData, basée à Singapour, qui détient l'intégralité de ses 10 millions d'actions ordinaires, selon C4ADS. Reuters n'a pas pu contacter SwiftData dans l'immédiat.

C4ADS a déclaré ne pas être en mesure de déterminer qui contrôle en dernier ressort SwiftData, mais a estimé qu'Alice Huang avait peut-être continué à exercer une influence sur Megaspeed après le transfert, en citant des apparitions publiques au cours desquelles elle avait été identifiée comme sa présidente.

À LA RECHERCHE DE RÉPONSES

Les informations faisant état de liens entre Alice Huang et Jensen Huang ont incité les législateurs américains à demander des explications au directeur général de Nvidia.

Les questions centrales portent notamment sur le fait de savoir s'il avait connaissance d'une quelconque activité présumée de renseignement et si des informations sensibles ont été compromises, a déclaré George Chen, associé au sein du cabinet de conseil The Asia Group.

« À bien des égards, Jensen pourrait également être considéré comme une victime potentielle s'il a été délibérément pris pour cible ou manipulé sans connaître la véritable identité ou les intentions de la personne en question », a déclaré M. Chen.

Le fabricant américain de puces a indiqué que son directeur général rencontrait chaque année des milliers de dirigeants de ses clients, et que ses clients du cloud en Asie recevaient des informations commerciales courantes plutôt que des secrets d'affaires ou des informations liées à la sécurité nationale américaine.

Trump a déclaré lundi qu'il était « stupéfait » par les allégations concernant Jensen Huang, l'un des plus proches alliés du président dans la Silicon Valley. Trump a indiqué avoir parlé au directeur général , qui lui a affirmé n'avoir aucune idée que cette femme était une espionne.

par Wen-Yee Lee, Andrew Silver et Laurie Chen

En bref

* Alice Huang a occupé des postes à responsabilité au sein d'une société d'investissement de Shanghai avant de prendre les rênes de Megaspeed

* Les autorités américaines ont examiné de près les achats par Megaspeed de puces Nvidia soumises à des contrôles à l'exportation

* Le conseil d'administration de Nvidia enquête sur des informations selon lesquelles son directeur général aurait été la cible d'une opération de renseignement étrangère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))