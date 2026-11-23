Alice Huang était en contact avec la Chine pendant sa liaison avec le DG de Nvidia selon le New York Times

Une capture d'écran d'une vidéo montre Jensen Huang, PDG de Nvidia, et Alice Huang lors d'un dîner à Taipei

WASHINGTON, 22 novembre (Reuters) - Alice Huang, la ressortissante chinoise au ‌coeur du récent scandale impliquant Nvidia, est restée en contact avec un responsable de la principale agence de ​renseignement chinoise pendant plus d'un an, alors qu'elle entretenait une liaison avec l'ancien DG Jensen Huang, a rapporté dimanche le New York Times.

Alice Huang a été en contact avec un agent du ministère chinois ​de la Sécurité d'État du printemps 2025 jusqu'à l’automne de cette année, précise le quotidien américain, citant des sources ayant connaissances des ​rapports des services de renseignement qui décrivent ces rencontres.

Un ⁠porte-parole de Jensen Huang a refusé de commenter. Les porte-parole de Nvidia et de l’ambassade ‌de Chine à Washington n’ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. Reuters n’a pas réussi à joindre Alice Huang pour une réaction.

Alice Huang dirigeait auparavant ​l'entreprise Megaspeed International, basée à Singapour, ‌un client important pour Nvidia, qui a représenté à un moment autrefois ⁠des milliards de ventes de puces.

Les autorités américaines mènent une enquête sur Megaspeed depuis 2024, soupçonnant l’entreprise d’avoir fait passer clandestinement des puces d’IA de pointe de Nvidia vers la Chine.

L'article publié dimanche ⁠intervient alors que des ‌responsables américains ont remis en cause l'hypothèse, évoquée par le New York Times fin ⁠octobre, qu'Alice Huang serait une espionne.

Cet article daté 29 octobre a déclenché le scandale qui avait ‌conduit à la démission de Jensen Huang deux semaines plus tard, entraînant une chute ⁠du cours de l’action Nvidia.

Les responsables de l'administration Trump ont répété à ⁠plusieurs reprises ne pas être ‌arrivés à la conclusion qu'Alice Huang espionnait pour le compte de la Chine, que ce soit le ​ministre de la Justice des Etats-Unis, Todd Blanche ‌ou le directeur du renseignement national américain, Jay Clayton.

"Le ministre de la Justice Blanche a clairement dit qu'il s'agissait d'une affaire ​faisant l'objet d'une enquête, tant concernant Alice Huang que son entreprise, pour diverses raisons", a déclaré Jay Clayton lors de l’émission "State of the Union" sur CNN. "Et je vais laisser cette enquête ⁠suivre son cours."

Ce scandale a également suscité un examen plus approfondi de l'approche de Washington en matière de contrôle des exportations vers la Chine, des législateurs des deux partis se demandant si l’administration Trump n’a pas fait preuve de laxisme dans l’application et la réglementation concernant les semi-conducteurs de Nvidia, essentiels au déploiement de l'intelligence artificielle.

(Par Alexandra Alper; Avec la contribution de Katharine Jackson; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Benoit Van Overstraeten)