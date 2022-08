Alibaba va s'efforcer de rester coté à Wall Street

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Alibaba s'efforcera de maintenir sa cotation à la fois sur le NYSE et à la Bourse de Hong Kong, a indiqué le concurrent chinois d’Amazon. La SEC vient d'ajouter Alibaba à sa liste de sociétés qui ne respectent pas la loi sur la responsabilité des sociétés étrangères(Holding Foreign Companies Accountable Act). Celle-ci permet au gendarme boursier américain de radier les sociétés étrangères de la cote si elles ne déposent pas les rapports demandés à la Public Company Accounting Oversight Board, société en charge de superviser les audits des entreprises cotées, pendant 3 ans.

