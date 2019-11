ALIBABA va lever plus de 10 milliards d'euros à la Bourse de Hong Kong

(AOF) - Le géant internet chinois va émettre 500 millions de nouvelles actions au prix de 176 dollars de Hong Kong, soit 180 dollars américains par ADS, ce qui lui permettra de lever 88 milliards de dollars de Hong Kong (10,17 milliards d'euros). Les titres seront admis la Bourse de Hong Kong le 26 novembre.

La société prévoit utiliser le produit du placement pour mettre en œuvre ses stratégies visant à stimuler la croissance et l'engagement des utilisateurs, à faciliter la transformation numérique des entreprises et à continuer à innover et à investir sur le long terme.