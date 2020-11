ALIBABA : succès des "Single Days"

(AOF) - Les célibataires chinois se sont remis de la pandémie. Ils ont déjà acheté à l'occasion de leur fête annuelle "Single Days" pour 56 milliards de dollars de produits auprès d'Alibaba. Cet événement commercial de quatre jours a été lancé en 2009. Il dépasse le "Black Friday" et le "Cyber Monday" américains. Le géant de l'e-commerce a reçu jusqu'à 583 000 commandes par seconde, un record. Cette année, plus de 250 000 marques participent à l'évènement, dont plus de 200 enseignes de luxe avec, pour la première fois Prada et Cartier.

