Alibaba : SoftBank va faire passer sa participation sous les 4% du capital

(AOF) - SoftBank s'apprête à vendre l’essentiel de sa participation dans le géant chinois de l'internet Alibaba Group, affirme le Financial Times. Elle tomberait à 3,8% sachant qu’elle a détenu jusqu’à plus du tiers du capital. SoftBank souhaite limiter son exposition à la Chine et se procurer des liquidités alors que le recul des marchés pèse sur la valeur de ses investissements technologiques.

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.