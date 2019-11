Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alibaba : signe un partenariat avec le gouvernement éthiopien Cercle Finance • 25/11/2019 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le groupe Alibaba annonce ce jour la signature de trois Mémorandum d'accord avec le gouvernement éthiopien, établissant un Hub eWTP en Éthiopie. 'La plateforme eWTP (plateforme électronique du commerce mondial) est destinée à permettre le commerce transfrontalier, à fournir des services intelligents de logistique et d'exécution, à aider les petites et moyennes entreprises (PME) éthiopiennes à desservir le marché chinois et d'autres pays, et à offrir une formation des talents', explique le groupe. La première grande initiative de ce partenariat eWTP portera sur la création d'un centre commercial numérique multifonctionnel, qui servira de passerelle pour les produits éthiopiens vers la Chine, d'un centre pour le commerce et l'e-commerce transfrontaliers en Afrique et d'un centre de formation.

Valeurs associées ALIBABA GRP SP ADS NYSE +1.70%