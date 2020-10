ALIBABA : sa filiale financière Ant va lever plus de 34 milliards en Bourse, un record

(AOF) - Ant, filiale de services financiers d'Alibaba, va lever plus de 34 milliards de dollars lors de son introduction sur les places de Hong-Kong et de Shanghai. L'IPO la plus importante, celle d'Aramco, avait permis de lever 29,4 milliards de dollars. Ce montant ne prend pas en compte l'option de surallocation de 15%. Ant Financial serait valorisé 313 milliards de dollars.