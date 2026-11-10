Alibaba prépare l'introduction en Bourse de sa filiale de puces d'IA T-Head à Hong Kong

Alibaba a annoncé que sa filiale de semi-conducteurs T-Head avait déposé confidentiellement une demande d'introduction en Bourse à Hong Kong, dans le cadre d'un projet de scission de cette activité stratégique. Le dossier a été soumis le 11 septembre, après l'obtention d'un accord préalable de la Bourse de Hong Kong. Les modalités financières, notamment le montant de la levée de fonds, la structure de l'offre et la participation qu'Alibaba conservera, restent à déterminer. Cette opération doit permettre de mieux valoriser les activités de T-Head et de lui donner un accès direct aux marchés financiers pour soutenir son développement.

Fondée en 2018, T-Head occupe une place centrale dans la stratégie d'Alibaba visant à renforcer son autonomie technologique dans les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Cette ambition s'inscrit dans un contexte de restrictions américaines sur les exportations de puces avancées vers la Chine, qui encouragent les groupes locaux à développer des alternatives aux processeurs Nvidia. En septembre, T-Head a présenté le Zhenwu V900, une nouvelle puce d'IA offrant, selon Alibaba, des performances trois fois supérieures à celles de la génération précédente. Ce processeur doit notamment soutenir l'entraînement et l'inférence des futurs modèles d'intelligence artificielle, tout en accompagnant l'expansion des activités cloud du groupe.

Le projet de cotation intervient alors que les investisseurs manifestent un intérêt croissant pour les fabricants chinois de semi-conducteurs spécialisés dans l'IA. En janvier, Kunlunxin, filiale de Baidu dédiée aux processeurs d'intelligence artificielle, avait également déposé une demande confidentielle d'introduction en Bourse à Hong Kong. Ces opérations illustrent la volonté des grands groupes technologiques chinois de valoriser séparément leurs actifs stratégiques et de financer leur croissance. L'annonce n'a toutefois pas soutenu l'action Alibaba, qui a terminé la séance de mardi en recul de 2,9%, portant sa baisse depuis le début de l'année à près de 30%. La cotation de T-Head reste soumise aux autorisations réglementaires nécessaires.