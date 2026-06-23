Alibaba poursuit le ministère américain de la Défense pour l'avoir qualifiée d'« entreprise militaire chinoise »

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Le géant chinois de la technologie et du commerce électronique Alibaba 9988.HK a poursuivi le ministère américain de la Défense pour avoir notamment qualifié l’entreprise de « société militaire chinoise », selon un document judiciaire déposé mardi. « Ces conclusions sont dépourvues de tout fondement factuel ou juridique », a déclaré Alibaba dans sa plainte. « Alibaba est dirigée par un conseil d’administration indépendant , dont aucun membre n’a de lien avec l’armée. »

« Ses produits et services sont destinés au commerce de détail, à la logistique et aux technologies de l’information d’entreprise — et non pour les armes, la défense ou le renseignement », a précisé l’entreprise. Le ministère américain de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En juin, les États-Unis ont ajouté Alibaba, le moteur de recherche Baidu 9888.HK , ainsi que les constructeurs automobiles BYD 002594.SZ et NIO 9866.HK à une liste d’entreprises qu’ils soupçonnent d’aider l’armée de Pékin.