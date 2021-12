Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Alibaba pourrait vendre sa participation dans Weibo information fournie par AOF • 30/12/2021 à 14:35



(AOF) - Alibaba serait en discussion avec le groupe d'Etat Shanghai Media Group en vue de lui céder sa participation de 30% dans le réseau social chinois Weibo. Selon l'agence Bloomberg, qui a révélé l'information citant des sources anonymes proches du dossier, cette opération entrerait dans la politique de Pékin visant à limiter l'influence des géants chinois de la technologie dans le domaine stratégique des médias. SMG est l'un des plus grands conglomérats culturels et médiatiques publics de Chine. Il est un actionnaire de contrôle d'Oriental Pearl et possède 20 % de Shanghai Disney Resort.





