ALIBABA : performance trimestrielle solide

AOF - EN SAVOIR PLUS

"La Chine a été la seule grande économie à enregistrer une croissance de son PIB l'année dernière. Grâce à la reprise rapide de l'économie chinoise, Alibaba a connu un autre très bon trimestre ", a déclaré Daniel Zhang, président et directeur général du groupe Alibaba en tout début de son communiqué...

En particulier, l'introduction en Bourse d'Ant, qui s'annonçait record, avait été suspendue. La société était alors valorisée plus de 300 milliards de dollars.

Alibaba est donc parvenu à dévoiler une performance meilleure que prévu en dépit des déboires de son fondateur, Jack Ma depuis la fin octobre. Il avait critiqué en des termes virulents la réglementation financière de son pays; entraînant une reprise en main du secteur Internet chinois, et plus particulièrement les sociétés contrôlées par Jack Ma, de la part des autorités chinoises.

(AOF) - Alibaba Group a présenté des profits plus importants que prévu en fin d'année. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le géant chinois du e-commerce a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 79,43 milliards de yuans (12,17 milliards de dollars) contre respectivement 21,45 milliards de yuans, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 22,03 yuans alors que le consensus s'élevait à 20,71 yuans.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.