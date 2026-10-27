Alibaba obtient une injonction contre les restrictions imposées par le Pentagone sur les contrats liées à la liste noire chinoise

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Lundi, un juge fédéral américain a fait droit à la demande d’injonction préliminaire déposée par Alibaba Group Holding 9988.HK , ordonnant au gouvernement américain de ne pas refuser l’attribution de contrats du Pentagone à des entreprises au motif que celles-ci, leurs sociétés mères ou leurs filiales entretiennent des relations commerciales avec des sociétés menant des activités de lobbying pour le compte du géant du commerce électronique.

Cette décision fait suite à la plainte déposée en juin par Alibaba contre le gouvernement américain, suite à son inscription sur une liste d'entreprises chinoises que le ministère de la Défense associe à l'armée de ce pays.

“Ces décisions sont dépourvues de tout fondement factuel ou juridique”, avait déclaré Alibaba dans sa plainte déposée en juin, dans laquelle l’entreprise demandait à être retirée de cette liste.