Alibaba obtient une injonction contre les restrictions de contrats du Pentagone liées à la liste noire chinoise

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(Ajoute le contexte et les détails du paragraphe 2)

par Eduardo Baptista et Preetika Parashuraman

Lundi, un juge fédéral américain a fait droit à la demande d’injonction préliminaire déposée par Alibaba Group Holding 9988.HK , ordonnant au gouvernement américain de ne pas refuser l’attribution de contrats du Pentagone à des entreprises au motif que celles-ci, leurs sociétés mères ou leurs filiales entretiennent des relations commerciales avec des sociétés menant des activités de lobbying pour le compte du géant du commerce électronique.

Alibaba avait intenté une action en justice contre le gouvernement américain en juin, après que le Pentagone l’eut ajouté à une liste d’entreprises soupçonnées d’aider l’armée chinoise, aux côtés du moteur de recherche Baidu, du constructeur de véhicules électriques BYD et d’autres grandes entreprises chinoises des secteurs de l’industrie et des technologies.

La décision rendue lundi signifie qu’Alibaba pourra continuer à faire appel à des lobbyistes américains qui représentent également des sous-traitants du Pentagone, ce qui lève un obstacle potentiel aux efforts de l’entreprise visant à contester son classement parmi les entreprises liées à l’armée chinoise.

Cette désignation n’impose pas de sanctions officielles, mais restreint les contrats du Pentagone avec les entreprises figurant sur la liste et, à partir de 2027, les achats de leurs produits ou services par l’intermédiaire de tiers.

Alibaba a nié tout lien avec l’armée, affirmant que ses produits et services sont destinés au commerce de détail, à la logistique et aux technologies d’entreprise plutôt qu’à la défense ou au renseignement.

"Ces décisions n’ont aucun fondement factuel ni juridique", a déclaré Alibaba dans sa plainte déposée en juin, visant à obtenir son retrait de la liste.

L’injonction rendue lundi ne retire pas Alibaba de la liste du Pentagone, que l’entreprise continue de contester devant les tribunaux.

Alibaba n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cette injonction.