ALIBABA : Jack Ma fait une réapparition publique

(AOF) - Jack Ma a fait sa première apparition publique en près de trois mois, s'exprimant par liaison vidéo lors d'un événement philanthropique mercredi, selon les médias chinois. Le fondateur du géant Internet Alibaba n'était plus apparu en public depuis fin octobre. Il avait alors critiqué en des termes virulents la réglementation financière de son pays. Le secteur Internet chinois, et plus particulièrement les sociétés contrôlées par Jack Ma, ont depuis fait l'objet d'une reprise en main de la part des autorités chinoises.

L'introduction en Bourse d'Ant, qui s'annonçait record, avait été suspendue. La société était alors valorisée plus de 300 milliards de dollars. Selon le Wall Street Journal, le président chinois, Xi Jinping, serait intervenu personnellement pour bloquer l'opération.

Sa disparition de la scène publique avait suscité de nombreuses interrogations. Sa réapparition a entraîné une hausse de plus de 8% de l'action Alibaba ce matin.

