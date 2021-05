ALIBABA en perte en raison d'une lourde amende pour pratiques anti-concurrentielles

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Le groupe Internet chinois, Alibaba, a vu ses comptes tomber dans le rouge au quatrième trimestre, clos fin mars, après s'être vu infliger une amende de 2,78 milliards de dollars de la part des régulateurs chinois pour abus de position dominante. Il a ainsi essuyé une perte nette, part du groupe, de 5,479 milliards de yuans (836 millions de dollars) contre respectivement un profit de 7,654 milliards de yuans et 1,168 milliard de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 10,32 yuans ou 1,58 dollar alors que le consensus s'élevait à 1,78 dollar.

