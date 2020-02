ALIBABA dévoile des profits trimestriels plus élevés que prévu

(AOF) - Alibaba Group a dévoilé des bénéfices trimestriels et un chiffre d'affaires plus solides que prévu. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le géant chinois du e-commerce a réalisé un bénéfice net de 52,3 milliards de yuans (7,5 milliards de dollars) contre 33,05 milliards de yuans un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,61 dollars alors que Les analystes tablaient en moyenne sur 2,27 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 38% à 161,5 milliards de yuans (23,19 milliards de dollars). Le marché talait sur 22,87 milliards de dollars.

