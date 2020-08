ALIBABA dans le viseur de Donald Trump après TikTok et WeChat ?

(AOF) - Donald Trump a déclaré samedi qu'il envisageait de bannir d'autres sociétés chinoises, que TikTok et WeChat (Tencent). Interrogé pour savoir s'il envisageait d'interdire d'autres sociétés détenues par des Chinois, comme Alibaba, le président américain répondu : "Eh bien, nous envisageons d'autres choses, oui." Donald Trump s'exprimait samedi lors de la signature des deux décrets interdisant toute transaction entre les entreprises américaines et ByteDance, propriétaire de l'application de vidéo TikTok, et l'application de messagerie WeChat, propriété de Tencent.

